فيديو.. كريستيانو رونالدو يبكي بعد رؤية والده
لرحيله قبل أن يتألق ويحصد الجوائز

فيديو.. كريستيانو رونالدو يبكي بعد رؤية والده

2019/09/16
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

لم يستطع نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الأول، كريستيانو رونالدو، أن يتمالك نفسه بعد رؤيته مقطع فيديو لوالده قبل وفاته.

وحل كريستيانو رونالدو ضيفًا على بيرس مورجان مقدم برنامج “Good Morning Britain”، وتم عرض لقطات فيديو لوالده الراحل، لينهمر النجم البرتغالي في البكاء.

وظهر والد رونالدو المتوفى قبل 14 سنة، في الفيديو وهو يتحدث بكلمات قليلة عن كريستيانو وفخره بمهارته باللعب، وذلك على الرغم من أن نجم ريال مدريد السابق لم يكن قد وصل إلى المكانة التي يحتلها حاليًّا.

وقال رونالدو: “لم أرَ هذا الفيديو من قبل أبدًا.. لا أعرف والدي بشكل كافٍ، لقد كان مدمنًا للكحول، لم يرَ أبدًا ما أصبحت عليه، لم يرَني على منصات التتويج وأنا أحصد الجوائز، محزن أن أصبح رقم 1 وهو لم يرَ ذلك”.

يُذكر أن والد كريستيانو رونالدو كان مدمنًا للكحول، وتوفي في السابع من سبتمبر عام 2005، بسبب فشل في وظائف الكبد، عن عمر يُناهز 52 عامًا.


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