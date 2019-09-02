فيديو.. كويلار: التحقت بأفضل نادي في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعرب الكولومبي جوستافو كويلار عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه الأفضل في آسيا.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب كويلار وهو يوجه رسالة لجماهير الزعيم فور وصوله إلى الرياض، لبدء مهمته مع الأزرق.

وقال كويلار: “أهلًا جماهير الهلال سعيد جدًّا بتواجدي وقربي من النادي، أتمنى أن نفرح سويًا وسعيد بهذا الاستقبال، تركت أفضل نادي في أمريكا اللاتينية، والتحقت بأفضل نادي في آسيا”.

واختتم النجم الكولومبي كويلار تصريحاته قائلًا: “أتمنى أن أستمر طويلًا وأحقق النجاحات، تحية للجميع وإلى اللقاء”.

ووصل كويلار إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، وسط استقبال جماهيري كبير، حيث حرص مشجعو الزعيم على الترحيب باللاعب الكولومبي والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

🤳🏻 عبر #سناب_الهلال .. جوستافو كويلار يتحدث للزعماء:

"سعيد جدًا بتواجدي، وبهذا الاستقبال، وأتمنى أن نفرح سويًا" لمتابعة كواليس وصوله 🤩💙👇🏻https://t.co/sxQaxPbZWz pic.twitter.com/5iKvHgJ7qS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 2, 2019