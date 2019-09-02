فيديو.. لحظة استهداف التحالف لمخازن طائرات وعناصر إرهابية في اليمن

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو، الاستهدافات التي نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتم عرضها خلال مؤتمر المتحدث تركي المالكي اليوم الاثنين.

وبين الفيديو مهاجمة التحالف لمخازن طائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية ذمار.

كما أظهر الفيديو، استهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة وإمدادات تابعة للميليشيا في مديرية كتاف والبق في محافظة صعدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، قد أكد أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من محافظة يمنية.

ولفت إلى أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحًا أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.