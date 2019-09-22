فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل

أبدع المطرب ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك في حفل اليوم الوطني مساء أمس السبت في منطقة حائل.
ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو لأروع ما تغنى به المطرب العراقي ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك.
ويأتي حفل ماجد المهندس وداليا مبارك ضمن حفلات روتانا بالتنسيق مع هيئة الترفيه ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني بمختلف المناطق.
إنت أميرة إسم على مسمى
ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق
أقرأ عليك من الغلا جزء عمى
وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق
حفل البرنس #ماجد_المهندس#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/A1YzkHkICK
— روتانا (@rotana) September 21, 2019
بادليني شعور واكذبي به علي
بقنع احساسي اني مبادلك هالشعور
حفل البرنس #ماجد_المهندس#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/FzUjN5vPR5
— روتانا (@rotana) September 21, 2019
عطشان يا برق السما
بموت من طول الغياب
بموت من كثر الظمأ
وأنا على متن السحاب
حفل البرنس #ماجد_المهندس#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/VJ3TBPGqBO
— روتانا (@rotana) September 21, 2019
في دنيتك غصباً عن الكل ببقى
الموت اهون من حياتي بدونك
حفل الفنانة #داليا_مبارك#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/wneMj8iHcc
— روتانا (@rotana) September 21, 2019
هذا اليوم ماحبه اللي بي ذكره مو حلوه
فارقني اعز الناس ولو فارقني بالكوه
حفل الفنانة #داليا_مبارك #اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/Nd1TPWWi3R
— روتانا (@rotana) September 21, 2019
يادار لاهنت ِ ولاهان راعيك
حفل الفنانة #داليا_مبارك#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/NWUCo024KG
— روتانا (@rotana) September 21, 2019