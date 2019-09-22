فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل

فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل

2019/09/22
الساعة 11:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

أبدع المطرب ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك في حفل اليوم الوطني مساء أمس السبت في منطقة حائل.

ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو لأروع ما تغنى به المطرب العراقي ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك.

ويأتي حفل ماجد المهندس وداليا مبارك ضمن حفلات روتانا بالتنسيق مع هيئة الترفيه ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني بمختلف المناطق.


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