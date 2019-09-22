فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل

المواطن - حائل

أبدع المطرب ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك في حفل اليوم الوطني مساء أمس السبت في منطقة حائل.

ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو لأروع ما تغنى به المطرب العراقي ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك.

ويأتي حفل ماجد المهندس وداليا مبارك ضمن حفلات روتانا بالتنسيق مع هيئة الترفيه ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني بمختلف المناطق.

إنت أميرة إسم على مسمى

ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق

أقرأ عليك من الغلا جزء عمى

وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق حفل البرنس #ماجد_المهندس#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/A1YzkHkICK — روتانا (@rotana) September 21, 2019

عطشان يا برق السما

بموت من طول الغياب

بموت من كثر الظمأ

وأنا على متن السحاب حفل البرنس #ماجد_المهندس#اليوم_الوطني89#همّة_حتى_القمّة@Khalejiatv pic.twitter.com/VJ3TBPGqBO — روتانا (@rotana) September 21, 2019