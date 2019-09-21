فيديو .. مصاب من الحد الجنوبي : حنّا عيالها نحمي ترابها
الحرس الوطني يقدم أسمى رسائل المواطنة لمملكة الإنسانية

فيديو .. مصاب من الحد الجنوبي : حنّا عيالها نحمي ترابها

2019/09/21
الساعة 1:20 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بمشاعر الفخر وصدق الانتماء لتراب الوطن الغالي تحدث المصاب في الحد الجنوبي المقدم ركن خالد المانع عن شرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي اختزلها بجملة عميقة “حنّا عيالها نحمي ترابها”.

 

وقال المانع موجهاً حديثه لشباب وشابات الوطن بلهجة محلية عفوية : “هذه الأرض اللي أنولدنا فيها وعشنا فيها ولا راح يحميها إلا حنّا.. نبني مستقبلها .. نأسهها ونزرع فيها”.

وأنتجت وزارة الحرس الوطني العمل الإبداعي إيماناً بدورها في حماية الوطن وتعزيز روح المواطنة في نفوس أبناء “مملكة الإنسانية” التي بسطت يدها بالخيرات لكل دول العالم.


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