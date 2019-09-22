فيديو .. مقيم يتوشح بعلم المملكة يصف مشاعره الجياشة تجاه السعودية

فيديو .. مقيم يتوشح بعلم المملكة يصف مشاعره الجياشة تجاه السعودية

2019/09/22
الساعة 4:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد الغبيشي - جدة

عبّر المقيم، شوكت دالي، أحد العاملين بالفنادق بجدة، عن مشاعره الجياشة تجاه المملكة في يومها الوطني الـ 89 تحت شعار (همة حتى القمة).

وقال دالي لـ” المواطن ” إنه مقيم في السعودية منذ ٢٥ عامًا، ويكنّ لشعبها كل المحبة والتقدير، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة الغامرة في هذا اليوم الوطني مما جعله يتوشح بشعار السعودية ويشارك الموطنين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على كل سعودي وسعودية.

واستطر دالي بأنه سعيد بالتواجد والمشاركة، فشعب السعودية شعب طيب، ويكنّ له كل الاحترام والتقدير قيادةً وشعبًا.


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