فيديو.. مورينيو: انتظروني في جدة

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الجماهير السعودية.

وقال مدرب ريال مدرب ومانشستر يونايتد السابق، في الفيديو: “أهلًا بالجميع أردت أن أرحب بكم وأخبركم أني أتطلع للوصول إلى جدة وإلى لقاء الجميع في معهد إعداد القادة”.

وتابع المدرب البرتغالي مورينيو حديثه، قائلًا: “آمل أن أجيب على تساؤلاتكم وأشارككم بعض خبراتي.. بالتوفيق للجميع، أتمنى رؤيتكم قريبًا إلى اللقاء”.

ومن المقرر أن يلقي مورينيو في الأول من شهر أكتوبر المقبل، محاضرة على المدربين الوطنيين، لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين الأجانب الكبار، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين؛ للارتقاء بمستواهم، وكان آخرهم المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، الذي حضر إلى مقر الرياض، شهر يوليو الماضي.