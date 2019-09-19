فيديو.. نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن يطربان جمهور اليوم الوطني بالجوف

المواطن - الجوف

أبدع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، والفنان نبيل شعيل على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا بمنطقة الجوف، في حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

ويأتي حفل اليوم كبداية لسلسة حفلات غنائية بعدد من المدن السعودية يحييها نجوم الطرب بالوطن العربي احتفالًا باليوم الوطني للمملكة، وتمتد حتى الاثنين 23 سبتمبر، وهو يوم العيد الوطني للسعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر فيديوهات ومقاطع من أغاني المطرب خالد عبدالرحمن والمطرب نبيل شعيل، التي تفاعل معها الجمهور.

حاولت أجیبـك للضحى وانت عـییت

حاولت أغـطي اللیل لأجلك عصاني

أفـرد ضلــوعي وأنده الحـي والمـیـت

وإلى ندھتـك رجـع صوتـي دعـاني حفل المطرب #خالد_عبدالرحمن ضمن حفلات #اليوم_الوطني89 #خالد_عبدالرحمن_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/wIgfYxXZ4O — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019

اسمعيني قبل تجريح العتاب

يمكن ظروفي تبررلك جفاي

يعلم الله ما تعمدت الغياب

لكن الأيام ما جتني بهواي حفل المطرب #خالد_عبدالرحمن ضمن حفلات #اليوم_الوطني89 #خالد_عبدالرحمن_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/CtQx6L3B0D — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019