فيديو.. نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن يطربان جمهور اليوم الوطني بالجوف

أبدع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، والفنان نبيل شعيل على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا بمنطقة الجوف، في حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.
ويأتي حفل اليوم كبداية لسلسة حفلات غنائية بعدد من المدن السعودية يحييها نجوم الطرب بالوطن العربي احتفالًا باليوم الوطني للمملكة، وتمتد حتى الاثنين 23 سبتمبر، وهو يوم العيد الوطني للسعودية.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر فيديوهات ومقاطع من أغاني المطرب خالد عبدالرحمن والمطرب نبيل شعيل، التي تفاعل معها الجمهور.
حاولت أجیبـك للضحى وانت عـییت
حاولت أغـطي اللیل لأجلك عصاني
أفـرد ضلــوعي وأنده الحـي والمـیـت
وإلى ندھتـك رجـع صوتـي دعـاني
حفل المطرب #خالد_عبدالرحمن ضمن حفلات #اليوم_الوطني89 #خالد_عبدالرحمن_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/wIgfYxXZ4O
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019
اسمعيني قبل تجريح العتاب
يمكن ظروفي تبررلك جفاي
يعلم الله ما تعمدت الغياب
لكن الأيام ما جتني بهواي
حفل المطرب #خالد_عبدالرحمن ضمن حفلات #اليوم_الوطني89 #خالد_عبدالرحمن_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/CtQx6L3B0D
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019
استقبال حار من الجمهور للمطرب #خالد_عبدالرحمن ضمن حفلات #اليوم_الوطني89 #خالد_عبدالرحمن_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/GwdS2nY4hz
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019
مهما يقولوا الناس عن حبنا قالوا..
حُب #الملك_سلمان باقي على حاله #نبيل_شعيل_في_الجوف#اليوم_الوطني89 #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/OFsxx2y9hi
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019
#فيديو#نبيل_شعيل يقف تكريما للراية #السعودية ويغني “يا دار لا هنتِ ولا هان راعيك”..#نبيل_شعيل_في_الجوف#اليوم_الوطني89 #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/356ZAtFsX4
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 19, 2019
من قال لك اني في البعد مرتاح
كذاب خذ مني العلوم الاكيدة
مهموم طول الوقت والحال ياصاح
كل يوم في ناقص ولا شي بيده
حفل نبيل شعيل ضمن حفلات #اليوم_الوطني89#نبيل_شعيل_في_الجوف#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/PE3OumwnOl
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 19, 2019