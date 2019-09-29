فيديو .. نجم الرائد يطلب الصفح من والدته على الهواء

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب أحمد الزين لاعب نادي الرائد عن السر وراء إهدائه هدفه في شباك الفيحاء لوالدته.

وتألق أحمد الزين، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لنادي الرائد في شباك الفيحاء خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث أحمد الزين لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: أعتذر لوالدتي وأطلب منها أن تُسامحني وأودّ إعلان أنني أهديها هذا الهدف حتى ترضى عني.

وتابع الزين: منذ يومين والوالدة لا تتحدث معي، وأتمنى منها أن تُسامحني.

وانتهت مباراة الرائد والفيحاء بفوز الرائد بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب ماركو بيريز في إضافة الهدف الأول لنادي الرائد في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الرائد والفيحاء بتقدم الرائد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الرائد تألقه حتى نجح اللاعب أحمد يوسف الزين في إضافة الهدف الثاني للرائد عند حلول الدقيقة الثانية والستين.

وانتهت المباراة بخسارة الفيحاء بثنائية دون رد، حيث تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الرائد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.