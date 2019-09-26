فيديو.. نهاية مفجعة لشباب في سباق ثيران

فيديو.. نهاية مفجعة لشباب في سباق ثيران

2019/09/26
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض مجموعة من الشباب لحادث مروع أثناء خوضهم أحد السباقات المتهورة باستخدام الثيران والتي يقومون بربطها في إحدى العربات ذات العجلات المتحركة ويحاولون الوصول بها إلى خط النهاية.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في فيتنام، استخدام مجموعة من الشباب عددًا من الثيران لتنظيم سباق متهور على أحد الطرق السريعة، حيث يحاولون ترويض الثيران واستخدمها محل الخيول.

ولكن من سوء حظ مجموعة منهم انتهى الأمر نهاية غير متوقعة، حيث انقلبت العربة على الطريق وطار الشباب من فوقها بينما فر الثور هاربًا من المكان.


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