فيديو .. هتافات من جماهير #الأهلي تُغضب سعيد المولد

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سعيد المولد ظهير أيمن النادي الأهلي لهتافات مضادة من قبل جمهور الراقي، وذلك خلال مباراة الأهلي وضمك الودية التي أُقيمت بالأمس.

وكان سعيد المولد طلب من المدرب برانكو إيفانكوفيتش استبداله وذلك بسبب كثرة صيحات الاستهجان والانتقادات التي تعرض لها من قبل الجمهور الأهلاوي خلال مباراة ضمك الودية.

وأظهر مقطع الفيديو خروج سعيد المولد من أرض الملعب غاضبًا بعدما وافق إيفانكوفيتش على طلبه وقام بالدفع باللاعب يزيد البكر بدلًا منه.

أوضح سعيد المولد في تصريحات صحافية لـ صحيفة ” الرياضية” أنه واجه مجموعة من الألفاظ النابية من قبل القليل من جماهير الأهلي التي حضرت مباراة ضمك، مضيفًا أنه طلب من المدرب التغيير لأن الكلمات تسببت في أذى له.

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي ضمك وديًّا، أمس السبت، بثنائية مقابل هدف، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي النادي الأهلي كل من مصطفى بصاص ودجانيني تافاريس، بينما سجل نادي ضمك هدفه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

ويذكر أن الأهلي يُواجه فريق الوحدة يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بينما يُواجه الاتحاد نادي ضمك يوم الجمعة المقبل.