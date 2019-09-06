فيديو.. هدافو #الهلال آخر 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

تألق اللاعبون المحترفون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين آخر 3 مواسم.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن هدافي الهلال آخر 3 مواسم، ويُعد الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدافه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019 برصيد 21 هدفًا.

ويُعد الفنزويلي جيلمين ريفاس والسوري عمر خربين هما هدافا الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي 2017/ 2018؛ حيث نجح كل منهما في إحراز 7 أهداف.

وتقاسم الثنائي البرازيلي ليو بوناتيني وكارلوس إدواردو صدارة هدافي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017 برصيد 12 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر جوميز وخربين صدارة هدافي الهلال ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 3 أهداف لكل منهما.