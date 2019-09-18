فيديو وصور.. أعمدة كهربائية تتوسط أحد شوارع صامطة منذ 4 سنوات

المواطن - خالد الأحمد - جازان

اشتكى عدد من أهالي محافظة صامطة من وجود بعض الأعمدة الكهربائية التي تتوسط شارعًا رئيسيًّا بالمحافظة منذ مدة طويلة، وتشكّل خطورة بالغة، وقد تصطاد المركبات العابرة، ما ينذر بحدوث كارثة لا تُحمد عقباها، دون تغيير مواقعها من قِبَل الجهات ذات الاختصاص.

وقال الأهالي في حديثهم لـ”المواطن”: إن الأعمدة الكهربائية تقع على شارع رئيسي وبجوار معارض السيارات بصامطة، ويعتبر شارعًا حيويًا كونه يربط محافظة الطوال ومركز الموسم بوسط صامطة، ويشهد كثافة بالحركة المرورية، ورغم ذلك إلا أن شركة الكهرباء تجاهلت إزالتها منذ من عدة سنوات.

وأشار الشاكون إلى أن الأعمدة الكهربائية أحدها حديدي وعليه أسلاك كهربائية متصلة بالشبكة، بينما العمود الآخر خشبي حيث قامت شركة الكهرباء بنزع الأسلاك الكهربائية عنه منذ فترة طويلة؛ لكن دون قيامها بإزالة العمود من الموقع حيث ما زال يتوسط الشارع حتى يومنا هذا.

وطالب الأهالي مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة معالجة وتغير مواقع الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الشارع بوسط محافظة صامطة، قبل وقوع كارثة لا تُحمد عقباها.

وكانت “المواطن” قد نشرت منذ أكثر من 4 أعوام عدة شكاوى لأهالي محافظة صامطة، من وجود عدد من الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الشوارع بالمحافظة، حيث قامت شركة الكهرباء بإزالة عدد من الأعمدة، بينما تجاهلت إزالة الأعمدة التي تقع بجوار معارض السيارات.