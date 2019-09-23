فيديو وصور.. السماء تمطر مدرعات في تدريب عسكري فاشل بحضور بوتين

المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو، لحظات صادمة، سقطت فيها مدرعتان روسيتان من على متن طائرة؛ بسبب خلل في نظام المظلات، خلال تدريبات عسكرية ضخمة.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن طائرات عسكرية روسية، من طراز IL-76MD، ألقت مركبات مدرعة من فوق ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض، وواحدة منهما هي من طراز BMD-2، وتزن 7 أطنان، ودُمرت بالكامل فور سقوطها، أما الثانية فلم توثقها الكاميرات.

وجاء هذا الخطأ المحرج، أثناء تدريبات عسكرية ضخمة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بمشاركة 8 دول، وهم (روسيا والصين والهند وباكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان)، ونحو 130 ألف جندي، وقد حدث ذلك في نفس اليوم الذي أشرف فيه “بوتين” على المناورات، لكن من غير الواضح، ما إذا كان قد رأى الحادث شخصيًا.

وأصر مسؤولو وزارة الدفاع، على أنه لم يكن هناك أي أفراد عسكريين داخل المركبات عندما سقطت، ولم يصب أحد على الأرض، كما صرح متحدث باسم وزارة الدفاع، أن الواقعة حدثت بسب عطل في أنظمة المظلة.

وتظهر الصور، التي التقطت على الأرض حطام المدرعتين، ومن غير الواضح بعد، لماذا لم تفتح المظلات التي تبلغ مساحتها 3767 قدمًا مربعًا، ولكن تم فتح تحقيق في الأمر، وكان قد أُصيب 5 جنود في حادث آخر أثناء المناورات.