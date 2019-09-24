فيديو وصور.. بالشيلات الوطنية وأعلام المملكة أهالي الطائف يجددون العهد والولاء
احتفاء باليوم الوطني للمملكة

فيديو وصور.. بالشيلات الوطنية وأعلام المملكة أهالي الطائف يجددون العهد والولاء

2019/09/24
الساعة 9:46 صباحًا
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

احتفل أهالي محافظة الطائف من المواطنين والمقيمين بذكرى اليوم الوطني الـ 89، والذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام.

وتوشح المحتفلون بالشعارات الوطنية ورفعوا صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في حين قام محتفلون بوضع صور القيادة الرشيدة وشعار الوطن على مركباتهم التي تم طلاؤها باللون الأخضر وسط أنغام الشيلات الوطنية التي تراقصوا عليها حتى ساعات الصباح الباكر.

كما شهدت المجمعات التجارية المغلقة حضوراً كبيراً من المحتفلين الذين حضروا بصحبة أطفالهم وشاركوا في الفعاليات المتنوعة المقامة بهذه المناسبة، فيما قدمت المحلات التجارية عروضاً على أصناف مختارة بسعر 89 ريالاً تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 89.

واكتست شوارع وميادين المحافظة باللون الأخضر وصدحت الأغاني والشيلات الوطنية في أرجاء المحافظة فرحا بهذا العرس الوطني.

وعبر الأهالي عن مشاعرهم الصادقة نحو الوطن القيادة الرشيدة والوطن الغالي، ورسمت المشاهد الميدانية أجمل عبارات الحب والولاء والوفاء والتي تسطرت بها شوارع وميادين المحافظة وتوشحت بها المجمعات التجارية والمنتزهات، ووجهوا من خلالها رسالة للعالم أجمع نحن مع قيادتنا قلباً وقالباً.


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