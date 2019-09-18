فيديو وصور.. بقايا الصواريخ الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو

المواطن - الرياض

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي، صورًا لبقايا الصواريخ المستخدمة في الاعتداء الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي.

فيديو | العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب. #وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #ارامكو #السعودية

pic.twitter.com/ivJxyFCiNd — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019

وأوضح المالكي أن الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب بدعم من إيران باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز من طراز ” يا علي” الإيرانية.

فيديو | متحدث #وزارة_الدفاع يستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على معملي #أرامكو. #الإخبارية pic.twitter.com/1HAoX4UNYe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2019

فيديو | العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب. #وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #ارامكو #السعودية

pic.twitter.com/ivJxyFCiNd — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019

واستعرض المالكي أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو مشيرًا إلى أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن كما يزعم الحوثيون.