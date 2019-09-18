فيديو وصور.. بقايا الصواريخ الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي، صورًا لبقايا الصواريخ المستخدمة في الاعتداء الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي.
فيديو | العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب. #وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #ارامكو #السعودية
pic.twitter.com/ivJxyFCiNd
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019
وأوضح المالكي أن الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب بدعم من إيران باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز من طراز ” يا علي” الإيرانية.
فيديو | متحدث #وزارة_الدفاع يستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على معملي #أرامكو. #الإخبارية pic.twitter.com/1HAoX4UNYe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2019
فيديو | العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب. #وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #ارامكو #السعودية
pic.twitter.com/ivJxyFCiNd
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019
واستعرض المالكي أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو مشيرًا إلى أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن كما يزعم الحوثيون.
فيديو | العقيد المالكي: تم الهجوم الإرهابي على منشآت #أرامكو بثلاث صواريخ من ضمنها صاروخ كروز، والهجوم على منشآت أرامكو بـ 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ كروز.#وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #بقيق #السعودية
pic.twitter.com/B7yRcelQ3R
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019