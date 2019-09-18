فيديو وصور.. بقايا الصواريخ الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو
25 طائرة مسيرة وصاروخًا انطلقت من الشمال

فيديو وصور.. بقايا الصواريخ الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو

2019/09/18
الساعة 6:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي، صورًا لبقايا الصواريخ المستخدمة في الاعتداء الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي.

وأوضح المالكي أن الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب بدعم من إيران باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز من طراز ” يا علي” الإيرانية.

واستعرض المالكي أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو مشيرًا إلى أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن كما يزعم الحوثيون.


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