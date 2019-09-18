فيديو وصور.. سيارة تقتحم بهو فندق ترامب في نيويورك

المواطن - متابعة

اقتحمت سيارة الردهة الرئيسية لمبنى “ترامب بلازا” في نيويورك، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب؛ مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخرين بجروح طفيفة.

ووقع الحادث ليلة الثلاثاء، في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك. وليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.

وتمثلت الصدمة في أن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز “مرسيدس بنز سي300″، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا، بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت قناة (إن بي سي) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثًا عارضًا على ما يبدو، وأن الشرطة تستجوب السائق.