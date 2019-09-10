فيديو وصور.. 131 قتيلًا وجريحًا في كربلاء

المواطن - متابعة

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 31 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم (الثلاثاء) خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية. ولم يوضح المتحدث كيف لقي هؤلاء حتفهم.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد.

وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، وارتفاع حصيلة الحادث إلى 31 قتيلًا و100جريح.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.

وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حدوث اختناق وتدافع أثناء ما يعرف بـ”ركضة طويريج” عند أحد المداخل بكربلاء.