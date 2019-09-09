فيديو.. يكسر الصراف الآلي لاستعادة بطاقته

فيديو.. يكسر الصراف الآلي لاستعادة بطاقته

2019/09/09
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في تصرف غريب قام أحد الاشخاص بكسر الصراف الآلي لاستعادة البطاقة التي ابتلعتها الماكينة.

وأظهر فيديو متداول الشخص وهو يُبدي غضبه أمام كاميرا المراقبة في غرف الصراف ثم قام بكسر الواجهة للحصول على بطاقته.


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