فيرمينو يتألق في دوري الأبطال
قبل مباراة نابولي وليفربول

فيرمينو يتألق في دوري الأبطال

2019/09/17
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال منافسات بطولة دوري الأبطال في الفترة الماضية.

فيرمينو يتألق:

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيرمينو باللاعب المتألق في بطولة دوري الأبطال منذ موسم 2017/ 2018.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن فيرمينو ساهم في تسجيل 22 هدفًا في 25 مواجهة خاضها في دوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي منذ موسم 2017/ 2018، حيث نجح في إحراز 14 هدفًا، وصنع 8 أهداف.

وأوضح حساب “أوبتا” الرسمي، أن فيرمينو يتفوق على جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من حيث المساهمة بتسجيل الأهداف في دوري الأبطال خلال هذه الفترة.

دوري الأبطال:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال 2019.


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