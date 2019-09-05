المواطن - متابعة

كشفت مهندسة متخصصة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن فيسبوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال موقع تك كرنتش، المعني بشؤون التقنية، إن المهندسة جين مانتشون وونغ رأت الميزة في تطبيق فيس بوك على نظام أندرويد.

وبسؤال فيسبوك، أكدت الشركة للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.

وذكر الموقع أن فيسبوك رفضت الإفصاح عن نتائج اختبار التغيير في تطبيق انستغرام، الذي بدأته في أبريل (نيسان) الماضي في كندا، ثم أضافت 6 دول هي: البرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليابان إلى الاختبار في يوليو الماضي.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل التقليد، إذ يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حبًا فيها، بل لحصولها على عدد كبير من الإعجابات.