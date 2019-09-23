فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد 

فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد 

2019/09/23
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود- رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

 


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