فيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2019
ميسي ورونالدو يقودان الهجوم

فيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2019

2019/09/23
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التشكيلة المثالية لعام 2019 خلال الحفل المقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2019 كالتالي؛ حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، وفي الدفاع؛ الإسباني سيرجيو راموس، البرازيلي مارسيلو، والثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت وفيرجيل فان دايك.

وضمت التشكيلة المثالية لخط الوسط كلًّا من؛ الكرواتي لوكا مودريتش، الهولندي دي يونج، والبلجيكي إيدين هازارد، ويقود الهجوم الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي.


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