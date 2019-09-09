فيفا 20.. ميسي الأعلى تصنيفًا وصلاح ثامنًا

المواطن - مروة نبيل

تصدر نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في لعبة “فيفا 20” للبلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وجاء ميسي في صدارة الأعلى تصنيفًا بلعبة “فيفا 20″، بـ94 نقطة مقابل 93 نقطة لمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، و92 نقطة لنجم باريس سان جيرمان والبرازيل نيمار دا سيلفا.

وحصل نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البلجيكي الأول، إيدين هازارد على 91 نقطة، بالتساوي مع مواطنه كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفاكي يان أوبلاك.

واحتل مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا الأول، فيرجيل فان دايك، المركز السابع بـ90 نقطة، بالتساوي مع زميله في الريدز، نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم محمد صلاح.

وتواجد نجم وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا الأول، لوكا مودريتش في المركز التاسع برصيد 90 نقطة، متساويًا مع حارس مرمى برشلونة الإسباني، الألماني مارك أندريه تير شتيجن.