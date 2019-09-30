في حضرة الوزير الشبانة .. الإعلام تحتفي بالرموز وتكرم المتميزين في يوم الوطن

المواطن - تصوير : خالد الحمودي - الرياض

رعى وزير الإعلام، تركي الشبانة، مساء أمس الأحد، حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني، التي تقدم احتفاءً بإنجازات المبدعين لليوم الوطني 89، وذلك بالقاعة الكبرى في هيلتون الرياض.

وبُدئ الحفل بعرض موسيقي ترحيبي، ثم قدمت العرضة السعودية وفيلم تعريفي عن الجائزة كشف عن فرز 300 عمل للجان التحكيم لتحكيمها من خلال فرق متخصصة بكل مجال.

وفازت مبادرة “تتخيل الوطن بدونهم” ضمن مسار المبادرة الإعلامية من جهة حكومية، حيث سلم الجائزة ضيف الشرف سهيل الجهيمان.

وفي المبادرة الإعلامية من جهة حكومية، حصل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على الجائزة بعمل “تتخيل الوطن بدونهم”.

وفي مسار المنتج التلفزيوني، نالت هيئة الإذاعة والتلفزيون جائزة هذا المسار بعنوان “فيلم الجندي ماجد القرني”، وفي المنتج الإذاعي، حققت إذاعة ثمانية جائزة ثمانية بعنوان العمل “أشياء غيرتنا”.

وفي مسار الصورة الفوتوغرافية، فاز ظافر الشهري بجائزة المسار عن عمله “للمجد العليا”.

وفي مسار التغطية الصحفية، فازت جريدة الوطن بأفضل تغطية صحيفة وتسلمها رئيس تحرير الجريدة الدكتور عثمان الصيني.

وفي مسار المقالة، حصلت إيمان الشمري على الجائزة بعنوان المقال “23 سبتمبر لأكثر من 33 مليون نسمة”، وفي مسار القصيدة الوطنية، حقق الشاعر الدكتور عبدالله الزهراني الجائزة بعنوان “وطني تحت ظلال النخيل”، وفي مسار الأغنية الوطنية، فاز عمل “موعدنا 2030” للهيئة العامة للترفيه بالجائزة.

فيما حجبت لجنة التحكيم الجائزة عن مسار المادة الإبداعية في الإعلام الجديد.

وأطلقت وزارة الإعلام، حفل جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 89، لتكريم أفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.

وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.