في لقاء غير مُذاع .. الأهلي المصري يُسقط كانو سبورت بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح الأهلي المصري في تخطي عقبة فريق كانو سبورت الغيني بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نجح اللاعبان صلاح محسن ووليد سليمان في إحراز هدفي النادي الأهلي في لقاء أُقيم في دولة غينيا الاستوائية.

واجهت مباراة الأهلي وكانو سبورت أزمة وهي عدم إذاعتها لجماهير الأهلي في مصر؛ بسبب عدم حصول قناة أون سبورت المصرية على حقوق بث المباراة.

وبعد وجود محاولات من قبل قناة أون سبورت لبث مباراة الأهلي وكانو سبورت، تم التأكد بصورة نهائية أن القناة لن تُذيع المباراة.

تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت يوم 27 سبتمبر الجاري في مدينة الإسكندرية المصرية.

ويذكر أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لـ الأهلي، كان قرر استبعاد صالح جمعة والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو من قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت.

وكان فايلر تولى تدريب المارد الأحمر قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك عقب إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من تدريب الأهلي عقب الخروج من كأس مصر على يد نادي بيراميدز من دور الستة عشر.

وبعد مواجهة فريق كانو سبورت، يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019 يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر، حيث تُقام المباراة بحضور جماهيري قدره 10 آلاف متفرج.

ويذكر أن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بين الفريقين، كانت أُقيمت في الدوري المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي علي معلول.