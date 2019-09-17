في محيط الرعب.. الموج الأزرق يُغرق #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

وثقت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة الهلال ضد الاتحاد، التي أُقيمت على ملعب محيط الرعب في الرياض، وانتهت بتحقيق الأزرق لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأزرق يُبدع:

وشهدت مباراة الهلال ضد الاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، تألقًا لافتًا من لاعبي الأزرق، بعدما نجحوا في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أولًا عن طريق زياد الصحفي قبل أن يُحرز أندريه كاريلو التعادل لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتفض الزعيم مع بداية الشوط الثاني، وسجل سالم الدوسري هدفًا برأسية مميزة، وعزز سيباستيان جيوفينو تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري الأبطال 2019، بفوز الأزرق بنتيجة 3/1.

الحضور الجماهيري:

والتقطت عدسة “المواطن” الحضور الجماهيري الكبير من الأفراد والعائلات والأطفال من مشجعي الهلال والاتحاد في مدرجات محيط الرعب، وتفاعلهم مع أحداث المواجهة الآسيوية الحاسمة.

نصف نهائي آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، على أن يحتضن محيط الرعب، مباراة الإياب، يوم 22 من الشهر ذاته.