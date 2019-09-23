في 7 دقائق.. #الشباب يقلب الطاولة على شبيبة الساورة بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري، التي أُقيمت على ملعب 20 أوت في مدينة بشار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الليوث بنتيجة 3/1.

الشباب ضد شبيبة الساورة:

وبدأت مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء عن طريق سيد علي.

وضغط لاعبو الليوث بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

انتفاضة الشباب:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو الليوث ونجحوا في تسجيل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط، حيث أحرز سيبا جونيور هدف التعادل عند الدقيقة 60 من أحداث مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري.

وسجل عبدالله الحمدان الهدف الثاني لليوث في مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري عند الدقيقة 64، ثم أحرز دانيل أسبريا الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليضغط أصحاب الأرض أملًا في تقليص الفارق.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري بفوز الليوث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويقترب من التأهل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.