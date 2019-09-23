قائد قوات الطوارئ الخاصة يهنئ منسوبي قوة المدينة ويشاركهم الاحتفالات

المواطن - المدينة المنورة

قام قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري يصاحبه عدد من مديري الإدارات بقيادة القوات بجولة تفقدية لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة.

وبدأ الجولة بعد ما تم استقباله من قائد القوة ومساعدة وجميع ضباط القوة اطلع خلال الزيارة على سير العمل الإداري وعلى التدريب وعلى جاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات.

كما حرص على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارته لكل كتيبة على حدة، وأبلغهم سلام وتقدير صاحب المعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، الذي يهنئهم باليوم الوطني التاسع والثمانون ويشيد بما يقوم به أبطال قوات الطوارئ من أعمال بطولية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلاد الطاهرة.

كما أبلغهم بأن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من توفير الإمكانات والتجهيزات والآليات ودعم سمو ولي العهد للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

كما أشاد بما تقوم به قوة المدينة على مدار العام في توفير الدعم والحماية مع الأجهزة الأمنية في حماية وتنظيم دخول زوار قاصدي المسجد النبوي الشريف.

وأبلغهم بأنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الإدارية والتنظيمية.

وفي نهاية الجولة شكر قائد القوات قائد قوة المدينة والضباط الأفراد على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين.