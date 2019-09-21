قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لنسخة أندرويد العاشرة

قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لنسخة أندرويد العاشرة

2019/09/22
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشر موقع androidpure، المتخصص بشؤون التقنية، قائمة بهواتف سامسونج التي ستحصل على النسخة العاشرة الجديدة من نظام “أندرويد”.

وتبعًا للموقع فإن هواتف الفئة S التي طرحتها “سامسونج” هذا العام ستحصل جميعها على “أندرويد” الجديد، وكذلك جميع هواتف “نوت” التي طرحت هذه السنة.

وإضافة لتلك الهواتف، ستزود بالنسخة الحديثة بعض هواتف الفئة M من سامسونج كـ Galaxy M40 وGalaxy M30 وGalaxy M30s وGalaxy M20 وGalaxy M10، إضافة إلى هواتف الفئة J كـ Galaxy J8 وGalaxy J6 وGalaxy J6+ وGalaxy J4 وGalaxy J4+ وGalaxy J7 Duo وGalaxy J7 2018 وGalaxy J5 2018 وGalaxy J3 2018.

ومن بين هواتف “سامسونج” التي ستحصل على نسخة “أندرويد” الأخيرة هواتف الفئة A التي أطلقت هذا العام والعام الفائت.


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