قادة العالم يستعدون للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وهذا هو جدول المتحدثين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يجتمع قادة العالم، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك؛ لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون كل الأنظار منصبةً على مِنصةِ المناقشة العامة من 24 إلى 30 سبتمبر، حيث يسلط عشرات القادة الضوء على القضايا التي تهم بلدانهم.

وتأتي الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات في الشرق الأوسط، ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر، وتزايد الطلب على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكبر لمكافحة تغير المناخ.

إليك نظرة على جدول المناقشة العامة وأبرز المتحدثين اليوم:

الجلسة الصباحية:

تبدأ الجلسة الصباحية، في الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش (4 بتوقيت السعودية)، بتصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، يليها:

البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

تركيا

نيجيريا

ملديف

قطر

سويسرا

كرواتيا

بوليفيا

الأردن

كوريا الجنوبية

بوركينا فاسو

فرنسا

شيلي

البوسنة والهرسك

بعد ذلك، تبدأ جلسة بعد الظهر، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (10 بتوقيت السعودية)، وهؤلاء هم المتحدثون:

أنغولا

البرتغال

رواندا

فنلندا

موناكو

النيجر

هولندا

الأرجنتين

لاتفيا

سلوفاكيا

كازاخستان

بولندا

جزر مارشال

ليختنشتاين

بيرو

السنغال

إيطاليا

إسبانيا

نيوزيلندا

اليابان

المملكة المتحدة

المغرب

أبرز الأحداث المنتظرة:

مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مناقشة حل الأزمات المناخية، محادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خطط لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

غائبون عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

ومن بين قادة العالم الذين لم يحضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

والبلدان التي لن يحضر قادتها، سترسل وفوداً رسميةً بدلاً من ذلك.