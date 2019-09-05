قبل عامين .. فهد المولد يرسم الذكرى الأجمل للسعوديين

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم الذكرى الثانية على تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد.

وكانت مباراة السعودية واليابان أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بهدف دون رد سجله نجم الاتحاد فهد المولد في الدقيقة الـ62، ليصعد الأخضر بعدها مباشرة إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما لم يتمكن من الصعود لمونديالي 2010 و2014.

لا شك أن هدف المولد أسعد الشعب السعودي بمختلف انتماءاته الرياضية، حيث عبر بالأخضر إلى كأس العالم تحت قيادة العبقري الهولندي بيرت فان مارفيك.

ويُذكر أن الأخضر كان شارك في المجموعة الأولى في كأس العالم بـ روسيا مع المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغوياني والمنتخب المصري.

نجح الأخضر في الفوز على منتخب مصر، وخسر من منتخبي روسيا والأوروغواي ليودع مونديال روسيا وقتها من الدور الأول.

يخوض المنتخب السعودي حاليًا، مباراة ودية أمام منتخب مالي في ظل استعدادات الأخضر لمواجهة اليمن في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

🎯 كرة ساحرة من عطيف إلى العابد

💫 نواف يُخادع الجميع ويرسلها إلى المولد

🚀 فهد المولد يُسكن الكرة الشِّباك ويحلّق بنا إلى المونديال للمرة الخامسة في التاريخ! 💪🏻😍#ذكرى_مباراة_5سبتمبر pic.twitter.com/uGxxvdNeIq — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 5, 2019