قبل مواجهة التعاون .. تغريدة تُثير غضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي سعود الصرامي غضب الجمهور الهلالي، بحديثه عن مجاملة التحكيم الأجنبي لفريق الهلال في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في تويتر: التحكيم الأجنبي يُجامل الهلال، رفض هدف أبها الصحيح، ومرر الهدف الأول والثاني للهلال في شباك الرائد.

وأضاف الصرامي: رفض احتساب بلنتي للاتحاد، وكل هذه القطات أكدها خبراء التحكيم في كل مكان وفي كل منبر إعلامي.

وأثارت التغريدة غضب فئات عريضة من جماهير الهلال، والذين طالبوه بالحديث عن مجاملة التحكيم لنادي النصر في بعض المباريات خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن نادي الهلال يستعد غدًا الخميس لمواجهة نادي التعاون في الجولة الخامسة من بطولة دوري المحترفين، في مباراة ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويسعى الهلال إلى الفوز والوصول إلى النقطة رقم 13 للبقاء في صدارة دوري المحترفين.

وكان الهلال فاز يوم السبت الماضي على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.