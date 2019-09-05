قبول أول دفعة تمريض بجامعة المجمعة

المواطن - واس

قُبِلَت أول دفعة تمريض من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة ، وذلك في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف التابع لمدينة الملك فهد الطبية ، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب طلاب وطالبات التمريض خلال المرحلة الدراسية ، وتوقيع العقود معهم خلال فترة الدراسة حتى تخرجهم .

وتقوم المدينة بالإشراف عليهم أثناء دراستهم بالجامعة لحين تخرجهم ، إذْ تم قبول اثني عشر طالبا وطالبة من مستويات مختلفة ( من المستوى الخامس إلى المستوى الثامن ) وذلك بعد اجتياز متطلبات المقابلات والاختبارات المطلوبة .

ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الأول على مستوى الجامعة ، حيث يحصل المقبولون في البرنامج على التوظيف ، بالإضافة إلى مكافأة شهرية علاوةً على مكافأة الجامعة ، وقد تم قبول وفرز الطلبة المتقدمين على البرنامج على عدة معايير ( المعدل التراكمي – واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية – والمقابلة الشخصية ) .