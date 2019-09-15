قبول 1167 متدرباً في تقنية أبها للدبلوم والبكالوريوس

المواطن - واس

أقامت الكلية التقنية بأبها ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية اليوم, حفل استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441 هـ, بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام, وذلك على مسرح الكلية بأبها.

واستعرض عميد الكلية خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة, تاريخ الكلية وإنجازاتها, مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن, من أجل تحقيق الهدف من التدريب التقني والمهني وإحلال الأيدي الوطنية مكان العمالة الوافدة, حاثاً الجميع على بذل الجهود واستغلال الأوقات من خلال التأهيل وصقل المواهب في التخصصات كافة , حتى يكونوا سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء وفق تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.

بدوره أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي “الثاني” لعام 1439 / 1440 هـ, بلغ 1167 متدرباً منتظمين في 11 تخصصاً، في مرحلة الدبلوم في أقسام تقنية الحاسب الآلي لتخصص البرمجيات والدعم الفني, وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية, وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية, والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات, وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة, إضافة إلى القبول في العديد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن أنظمة ولوائح الكلية ونظام “رايات” الذي يعني بالخدمات الإلكترونية كافة للمتدربين, ثم قام الجميع بجولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد برفقة رؤساء الأقسام ومنسوبي وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية، وتسلّم المتدربون جداولهم التدريبية للفصل التدريبي الأول للعام الحالي.