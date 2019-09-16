قراء “المواطن” يتوقعون المتأهل من مباراة #النصر والسد

قراء “المواطن” يتوقعون المتأهل من مباراة #النصر والسد

2019/09/16
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشف قراء صحيفة “المواطن” عن توقعاتهم لمباراة النصر والسد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفي استفتاء أُطلق عبر حساب صحيفة “المواطن” في تويتر توقع 64% من القراء صعود النصر لدور الأربعة، بينما توقع 36% صعود نادي السد.

وتنطلق مباراة النصر والسد على ملعب نادي السد في مدينة الدوحة، ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.

ولم ينجح النصر في التأهل لدور نصف النهائي في أبطال آسيا منذ عام 1995، حيث يأمل العالمي في أن يُحالفه الحظ للعبور إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية له.


هل قرأت هذا ؟
  • #النصر يُطارد إنجازًا لم يحققه منذ 1995
    •
  • جوليانو ينضم لصراع حمدالله وبونجاح في مباراة النصر والسد
    •
  • أرقام تُطمئن #النصر قبل مواجهة السد
    •
  • فيديو .. النصر جاهز لاختبار السد وسط تحفيز نجم العالمي السابق
    •

    almowaten jobs
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم