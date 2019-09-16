قراء “المواطن” يتوقعون المتأهل من مباراة #النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

كشف قراء صحيفة “المواطن” عن توقعاتهم لمباراة النصر والسد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفي استفتاء أُطلق عبر حساب صحيفة “المواطن” في تويتر توقع 64% من القراء صعود النصر لدور الأربعة، بينما توقع 36% صعود نادي السد.

وتنطلق مباراة النصر والسد على ملعب نادي السد في مدينة الدوحة، ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.

ولم ينجح النصر في التأهل لدور نصف النهائي في أبطال آسيا منذ عام 1995، حيث يأمل العالمي في أن يُحالفه الحظ للعبور إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية له.