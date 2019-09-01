قرار إداري شجاع وذكاء سييرا وراء إنقاذ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مُغاير وجيد تمامًا في الموسم الجديد 2019-2020، ليبدأ الفريق في إزالة الصورة الباهتة التي ظهر بها مطلع الموسم الماضي بداية من خسارته للقب السوبر السعودي ثم خسائره المتتالية في بطولة الدوري السعودي والتي كادت تُكلفه الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وفي ظل تأزم أوضاع نادي الاتحاد، كان نواف المقيرن قرر الاستقالة من رئاسة النادي عقب الخسارة من الأهلي في الدوري، ليأتي الرئيس السابق لؤي ناظر ويضع الخطة لانتشال الاتحاد من أزمته.

قرار شجاع

قرر الاتحاد تعيين المدرب الكرواتي سلافين بيليتش في نوفمبر الماضي لتدريب الفريق الأول بعد إقالة رامون دياز ولكن بيليتش لم يستمر كثيرًا لتتم إقالته.

قرار الاتحاد برئاسة لؤي ناظر وقتها بإقالة بيليتش كان القرار الأشجع، خاصة أن الوقت كان لا يسمح بتغيير المدرب في ظل استمرار تعرض الاتحاد للهزائم في بطولة الدوري.

نجح مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة لؤي ناظر في تعيين المنقذ التشيلي خوسيه لويس سييرا لوضع الخطة المناسبة لـ الاتحاد لتفادي الهبوط ومن ثم التركيز على تصحيح المسار في الموسم الجديد.

جنى الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد ثمار تعيين سييرا حيث تحسنت نتائج الفريق الآسيوية والمحلية ومنها الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي أمام التعاون ثم خسارة اللقب.

رحل لؤي ناظر عن رئاسة الاتحاد وتم انتخاب أنمار الحائلي رئيسًا لمدة أربع سنوات، ولا يزال جمهور الاتحاد يشكر ناظر قراره الشجاع مع مجلس إدارته وقتها بتعيين سييرا مدربًا للعميد في فبراير الماضي.

الاتحاد يتألق في الفترة الحالية مع سييرا، حيث بلغ العميد ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ووصل إلى ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس، كما أن العميد حقق انطلاقة ولا أروع في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على نادي الرائد يوم 23 أغسطس الماضي.

أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته وذلك بعد تأهل العميد لدور ثمن النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكتب الحائلي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مبروك لجماهير الاتحاد التأهل لدوري ١٦ في البطولة العربية بداية ممتازة وانطلاقة متزنة؛ لم ننطلق هكذا منذ فترة طويلة، ومن أسبابها بعد التوفيق من الله عز وجل الاستقرار الفني والإداري وانضباطية اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية تجاه جمهورهم العظيم، الهدوء الآن مطلب للاستعداد للفترة القادمة.