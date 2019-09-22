قرار سانوجو وفر لـ #الاتحاد 50 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن قرار الإيفواري سيكو سانوجو بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم وفر للعميد أكثر من 50 مليون ريال.

وتحدث الحائلي عن أزمة اللاعب الإيفواري قائلًا: “سانوجو اتخذ قرار شخصي بالخروج من نادي الاتحاد بدون علم الإدارة، وهذا جعل موقفنا إيجابي من الناحية القانونية، ومن مصلحتنا أن يرحل بهذه الطريقة”.

وتابع: “لأن سانوجو ليس اللاعب الذي يلعب في وسط الملعب أو يُكلف نادي الاتحاد أكثر من ٥٠ مليون ريال، وهذا مبلغ كبير للغاية، في بعض الأحيان تطرح آراء عن لاعب ثم تتغير، ولم يظهر بشكل جيد”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو، صاحب الـ30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يفسخ اللاعب الإيفواري عقده من تلقاء نفسه ويُغادر المملكة دون إذن.

وجاء تصرف سانوجو بعدما قام نادي الاتحاد بتحويله إلى قائمة اللاعبين الاستثمار، أملًا في تسويقه وبيعه وتحقيق استفادة مالية منه، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب التشيلي لويس سييرا.