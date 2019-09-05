قرار من اتحاد القدم يُفيد لاعبي الأخضر

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ضد منتخب مالي وديًا.

وقال الكاتب الصحافي وائل النجار قبل انطلاق مباراة السعودية ضد مالي: نتائج الأخضر في الفترة الماضية، جعلت الشارع الرياضي متفائلًا، والجميل في هذه التصفيات أن المنتخب لن يلعب بالمدن الرئيسية وهي فكرة جميلة من اتحاد القدم لتخفيف الضغوطات وتهدئة الأوضاع للاعبي الأخضر.

وتأتي مباراة السعودية ومالي الودية، في ظل استعدادات الأخضر لخوض مباراة اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل الأخضر الرسمي في مباراة السعودية ضد مالي الودية التي ستنطلق، بعد قليل.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كل من؛ محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي وهارون كمارا.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة السعودية ضد مالي الودية، ضمن معسكر الأخضر التحضيري في الدمام حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

#صحف

وائل النجار : نتائج المنتخب الفترة الماضيه جعلت الشارع الرياضي متفائل ، والجميل في هذه التصفيات أن المنتخب لن يلعب بالمدن الرئيسيه وهي فكره جميله من اتحاد القدم. pic.twitter.com/vw6PpAg5P6 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 5, 2019