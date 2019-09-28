قرار يُورّط النصر والشباب .. والهلال في أمان

المواطن - محمد سمعه

ستخضع الملاعب في مدينة الرياض إلى تجهيزات خاصة وزراعة شتوية بمناسبة موسم الرياض، الذي ينطلق في الخامس عشر من أكتوبر المقبل حتى الخامس عشر من شهر ديسمبر.

وكان ملعب الملك فهد الدولي أغلق أبوابه متجهًا إلى عدم استقبال أي مباراة، سواء كانت رسمية أو ودية، بعد مباراة الاتحاد والشباب بالأمس؛ حيث يخضع الملعب إلى بعض التجهيزات بمناسبة قرب موسم الرياض، وينطبق الأمر ذاته على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

ويُمثل هذا القرار أزمة لناديي النصر والشباب، حيث قد يعترض كل منهما على نقل أي مباراة لملعب آخر غير ملعبي الملز والملك فهد؛ مما يُسبب أزمة لهما.

يذكر أن نادي الهلال هو الناجي الوحيد من هذه الأزمة، حيث سيخوض الهلال مبارياته بشكل طبيعي على ملعبه جامعة الملك سعود كون الملعب ملك للنادي وليس ملعبًا عامًّا.

ومن المنتظر استقبال ملعبي الملك فهد والملز لمباريات أندية الرياض مع بداية يناير 2020 المقبل.

وبدأت بوادر للأزمة عندما قالت تقارير صحافية: إن نادي الفيصلي رفض تأجيل مباراته مع النصر المفترض إقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن إدارة الفيصلي متمسكة بعدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة تحسبًا لـ حدوث أزمة في جدول الفريق العنابي.

وكان النصر فضّل عدم نقل مباراته مع الفيصلي إلى المجمعة؛ بسبب تجهيز جميع الملاعب في الرياض لموسم الرياض.

يذكر أن إدارة الفيصلي كانت رحبت بتأجيل مباراة النصر لمدة يوم واحد فقط مع رفض تأجيلها لأكثر من يوم؛ حرصًا على مصلحة الفريق.