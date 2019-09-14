قرقاش: الهجوم على معملي أرامكو يطال الجميع
شدد على ضرورة تضافر الجهود تجاه هذا التحدي

قرقاش: الهجوم على معملي أرامكو يطال الجميع

2019/09/14
الساعة 10:22 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطال الجميع ويشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة.

وشدد قرقاش على ضرورة تضافر الجهود تجاه هذا التحدي، خاصةً وأن الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرًا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض.

وختم قرقاش بقوله: نعم مسارنا ومصيرنا واحد.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.


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