قصة التعاون الغريب بين أصالة وزوج أنغام رغم الخلافات!

المواطن - متابعة

أطلقت الفنانة أصالة نصري ألبومها الغنائي الجديد “في قربك” قبل أيام، ليُصدَم متابعوها بوجود اسم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام ضمن فريق عمل الألبوم رغم الخلافات القوية التي حدثت بينهما مؤخرًا، على خلفية زواجه من أنغام وقيامه بتطليق زوجته الأولى ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

وجاء تعاون أصالة وإبراهيم زوج أنغام من خلال قيامه بالتوزيع الموسيقي لأغنية “جابوا سيرته” والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”، لكن بحسب تقارير يعود التعاون إلي عام 2017 أي قبل حدوث الأزمة، ومن حينها ظلت الأغنية حبيسة الأدراج حتى أرسلها أحمد إبراهيم زوج أنغام بشكلها النهائي إلى أصالة من خلال شقيقها أنس نصري لتدرجها في ألبومها الجديد.

وكانت أنغام تعرضت لانتقادات واسعة بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، بسبب أنها الزوجة الثانية، ولديه أبناء من زوجته الأولى؛ وهو ما دفع الفنانة أصالة لمقاطعتها وحذف متابعتها على إنستجرام، بسبب علاقة النسب التي تجمع المطربة السورية بزوجة إبراهيم.

أنغام واسمها بالكامل أنغام محمد علي سليمان من مواليد 19 يناير 1972، وهي مغنية مصرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم.

ولدت أنغام في الإسكندرية وكان والدها سببًا في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً.

وتزوجت أنغام من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أماً للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن.

وفي سبتمبر 2007 رفعت أنغام دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات، ثم نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر، مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014، وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.