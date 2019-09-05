قط يورط صاحبته بإرسال صورة فاضحة

المواطن - متابعة

وضع قط صاحبته في موقف محرج للغاية، حين أرسل عبر هاتفها الجوال صورة فاضحة لها إلى بائع سيارات على فيسبوك بعدما تركته لتعد كوب شاي لنفسها.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عارضة أزياء تدعى سيرينا ديروسا من ديربي أصيبت بصدمة بالغة عندما نظرت إلى هاتفها ووجدت صورة خاصة لها مرسلة إلى بائع سيارات عبر “فيسبوك”، مؤكدة أن الصورة أرسلها قطها الصغير الذي يبلغ من العمر 5 أشهر أثناء لعبه على شاشة الهاتف، وقد أرسل صورة أخرى لشخص يعاني من الكساح.

وقالت الفتاة: “عندما أدركت ما فعله القط قلت يا ليت الأرض تبتلعني؛ لم أكن أرغب في إرسال ذلك، ولكني وضعت هاتفي على السرير ولم أفعل القفل، ثم ذهبت للطابق السفلي لإعداد كوب شاي، وعندما عدت كان القط بجانب الهاتف، ومن الواضح أنه جلس فوقه”.