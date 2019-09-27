قمة الأهلي والنصر بلا أهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والنصر- منذ قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعادل السلبي، حسم الشوط الأول بين فريقي الأهلي والنصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والنصر بعض الفرص الهجومية الخطيرة، من قبل لاعبي الأهلي، حيث أهدر عبدالفتاح عسيري وعمر السومة فرصتين محققتين لإحراز هدفين في شباك برادلي جونز حارس النصر.

وحاول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله إحراز الهدف الأول للنصر في شباك محمد العويس لكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وفي الشوط الثاني استمر الحال كما هو بين الفريقين، دون وجود أي محاولات خطيرة من جانبهما، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.