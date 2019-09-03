قناة بداية تعلن عودة بث زد رصيدك.. قريبًا

المواطن- الرياض

بشكل غير مباشر، أعلنت قناة بداية قرب عودة بثها، بعد توقف دام قرابة العام ونصف العام.

ونشرت القناة مقطع فيديو ترويجي يستعرض قصة وأسباب تأسيس القناة وهدفها وإسهاماتها في الوسط الإعلامي السعودي، ووقعته بتعليق “قريبًا”.

كما دعت القناة الرعاة والمعلنين المهتمين بطرح إعلاناتهم ببرنامج “زد رصيدك” للتواصل معها، ودعت الراغبين من الجمهور للمنافسة في البرنامج لإرسال بياناتهم الشخصية.

يُذكر أنه تم إيقاف بث قناة بداية أكثر من مرة، كان آخرها قبل 17 شهرًا، على خلفية قيام أحد مذيعي القناة خلال برنامج يذاع على الهواء مباشرةً بإبلاغ متسابق بوفاة والده.