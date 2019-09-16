قواعد فتح حساب بنكي لأفراد القبائل النازحة

قواعد فتح حساب بنكي لأفراد القبائل النازحة

2019/09/16
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعادت البنوك السعودية التأكيد على قواعد فتح حسابات بنكية لأفراد القبائل (القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي).

وقالت البنوك السعودية: تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة السارية المفعول والمُدون فيها في خانة الجنسية أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي.

وأضافت البنوك السعودية: ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في مسودة فتح الحسابات البنكية وتحديثاتها.


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