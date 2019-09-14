قياس يعلن نتائج الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج لأول مرة

قياس يعلن نتائج الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج لأول مرة

2019/09/14
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أبلغ المركز الوطني للقياس لأول مرة 48333 شابًا وشابة مقبلين على الزواج، بنتائج استعدادهم الأسري بعد أن طلبوا إجراء مقياس الاستعداد الأسري.

وبلغ عدد المستفيدين من مقياس الميول والقدرات المهنية 45557 شخصًا العام الماضي، وهو مقياس متاح على الإنترنت يقيس ميول المتقدم من طلاب وخريجي الثانوية العامة.

فيما بلغ عدد المستفيدين من مقياس النمو الإيجابي 2960 شخصًا، والهادف إلى مساعدة النشء على اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها.

أما مقياس النهوض من العثرات كان عدد المستفيدين 4662؛ وهو يهدف إلى قياس قدرة الشخص على النهوض من العثرات والأحداث غير المرغوبة والعودة بحال أقوى من السابق.

وقرر المركز إجراء هذا المقياس إيمانًا بدوره تجاه المجتمع وتنفيذًا لتوجهه الاستراتيجي، بعد أن أنشأ إدارة المسؤولية المجتمعية.


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