كأس محمد السادس.. الشرطة العراقي إلى ثمن نهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الشرطة العراقي والكويت الكويتي، التي أُقيمت على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

الشرطة العراقي والكويت الكويتي:

وبدأت مباراة الشرطة العراقي والكويت الكويتي بشكل سريع، وحاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح؛ ليستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 79 من أحداث المواجهة.

ونجح النجم مابكو جونيور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 79 من أحداث مباراة الشرطة العراقي والكويت الكويتي اليوم، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الوقت القاتل عند الدقيقة 94، ليخطف فريقه بطاقة التأهل.

وكانت مباراة الشرطة والكويت في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال قد انتهت بفوز الفريق الكويتي بنتيجة 3/1، ليتأهل الفريق العراقي مستفيدًا من التسجيل خارج أرضه.