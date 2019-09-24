كأس محمد السادس.. شباب الأردن يُطيح بحامل اللقب

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن، التي أُقيمت على ملعب المنستير بمدينة سوسة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بهزيمة الفريق التونسي حامل اللقب، ليودع البطولة مبكرًا.

النجم الساحلي ضد شباب الأردن:

وبدأت مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن بشكل سريع، وحاول الفريق التونسي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل هدف مبكر، وجاءت أول فرصة له في الدقيقة 23، إلا أن تسديدة فراس بالعربي خرجت بعيدًا.

ونفذ حمزة لحمر ركلة حرة بشكل مميز في الدقيقة 28، إلا أن حارس المرمى رشيد توفيق أنقذ فريقه، وواصل أصحاب الأرض الضغط، وأضاع لاعبه الليبي أنيس سلتو انفرادًا في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن بالتعادل السلبي.

هدف الفوز:

وفي الوقت الذي ضغط فيه أصحاب الأرض، تمكن الضيوف من فض اشتباك التعادل السلبي، في مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن عند الدقيقة 50 عن طريق لاعبه خالد محمد.

واستمر ضغط أصحاب الأرض بعد هدف الضيوف، وحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 69، وسددها أنيس سلتو، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، وأطلق مالك بعيو تسديدة صاروخية في الدقيقة 81، ولكن رشيد توفيق واصل تألقه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الضيوف وارد هلال في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن بهزيمة الفريق التونسي بهدف دون رد، وتوديعه كأس محمد السادس للأندية الأبطال من دور الـ32.

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد شباب الأردن في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز الفريق الأردني بهدفين مقابل هدف.