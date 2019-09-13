كابيلو يكشف الثلاثي المُرشح للتنافس على الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني الأسبق لـ ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، أن يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي هم المتنافسون على لقب الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.

وتحدث كابيلو لـ وسائل الإعلام قائلًا: أرى أن هناك 3 فرق ستتنافس على لقب الدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي.

وتابع كابيلو: أرى أن المنافسة في الدوري الإيطالي ستكون مشتعلة، وجميع اللاعبين يُدركون أهمية هذا الأمر.

وكان يوفنتوس احتكر لقب الدوري الإيطالي في آخر ثمانية مواسم، ويسعى للتتويج باللقب التاسع في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويُدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نادي نابولي، بينما تولى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا السابق تدريب نادي إنتر ميلان.